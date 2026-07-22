Европарламент собирается ускорить оформление переброски войск по Европе

Комитеты Европарламента (ЕП) по безопасности, обороне и транспорту предлагают ускорить процесс оформления разрешений на трансграничную переброску войск и военной техники по территории Евросоюза (ЕС). Об этом пишет Euractiv.

Вместо разработки новой платформы депутаты предлагают использовать уже существующую систему Secure Digital Military Mobility System (SDMMS).

«Использование уже существующего проекта позволило бы ускорить реализацию пакета военной мобильности. Еврокомиссия открыта к такому варианту», — говорится в сообщении.

По данным издания, система SDMMS разрабатывается при поддержке Европейского оборонного фонда (EDF). Она предназначена для защищенного обмена информацией между государствами при согласовании трансграничного перемещения войск и военной техники.

До этого депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что Брюссель пытается создать европейскую армию в 100 тыс. человек, полностью игнорируя нейтралитет некоторых государств — членов Евросоюза.

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что создание общеевропейской армии находится на начальном этапе, Европе предстоит решить много вопросов, связанных с формированием и финансированием такой армейской структуры, а также проблему роли США в ней.

Ранее Каллас назвала одну из главных целей Евросоюза.