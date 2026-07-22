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Армия

Большинство украинцев не поддержали смену министра обороны

Почти 73% украинцев выступили против отставки Федорова с поста главы Минобороны
Andrii Nesterenko/Reuters

72,95% граждан Украины выступили против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны страны. Об этом сообщает украинское изданием «Апостроф» со ссылкой на данные опроса, проведенного среди читателей.

При этом 16,42% украинцев затруднились с ответом, 10,63% — поддержали отставку Федорова.

Опрос проводился на сайте издания с 20 по 22 июля, в нем приняли участие 2 418 человек.

12 июля Зеленский объявил об отставке правительства Украины по главе с премьер-министром Юлией Свириденко, а 16-го числа стало известно, что Федоров не войдет в состав нового кабмина. По данным журнала The Economist, глава минобороны конфликтовал с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и даже пытался добиться его отставки, однако Зеленский встал на сторону последнего. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк тоже утверждал, что межличностные противоречия стали одной из ключевых причин снятия Федорова с поста. После этого в украинских городах начались массовые протесты. Митингующие призывали вернуть Федорова и уволить Сырского. В итоге главком ВСУ тоже лишился поста. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Федоров отказался от других должностей, не понимая причину увольнения из Минобороны Украины.

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