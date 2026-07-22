Российские войска ударили по ракетному комплексу «Нептун» ВСУ

Российские войска в течение суток уничтожили две пусковые установки берегового ракетного комплекса «Нептун» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила в мессенджере «Макс» пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что в операции были задействованы боевые самолеты, ударные беспилотники, ракетные войска и российская артиллерия.

Помимо «Нептуна», Вооруженные силы России нанесли удары по логистическим центрам, цехам производства беспилотников, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах украинской армии, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах, говорится в сообщении.

Также в Минобороны РФ сообщили, что бойцы группировки «Север» взяли под контроль село Артельное, расположенное на северо-западной окраине Купянского района Харьковской области.

Ранее российские войска ударили по используемым ВСУ инфраструктурным объектам.