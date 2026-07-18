Российские войска ударили по используемым ВСУ инфраструктурным объектам

Вооруженные силы РФ атаковали объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах украинских войск. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, в операциях принимали участие артиллерия и расчеты ударных дронов группировок войск ВС РФ. Также к работе привлекли ракетные войска и оперативно-тактическую авиацию.

В ночь на 18 июля российские войска нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, которые использовались в интересах ВСУ. Как заявили в министерстве обороны РФ, в Одессе были поражены объекты разгрузки горюче-смазочных материалов (ГСМ), в Черноморске — контейнеровоз с боеприпасами, в районе острова Змеиный — сухогруз. Кроме того, под Очаковом была уничтожена пусковая установка берегового ракетного комплекса «Нептун-2». ВС РФ бьют по украинским портам ежедневно, начиная с 11 июля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские военнослужащие поразили склад ГСМ в Черниговской области.