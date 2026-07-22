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Армия

Жители Брянской области пострадали в результате атак ВСУ

Ковальчук: «Мираторг» и два человека пострадали от атак ВСУ в Брянской области
Inna Varenytsia/Reuters

Два человека пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Климовского и Погарского районов Брянской области. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

По его словам, осколочные ранения получил сотрудник охраны АПХ «Мираторг». Еще один местный житель ранен в Погарском районе. Обоих пострадавших оперативно доставили в больницы.

Серьезные повреждения получили несколько производственных корпусов предприятия «Мираторга», огонь охватил большую площадь.

Кроме того, в Климовском районе украинские беспилотники ударили по кормовозу, транспортное средство получило повреждения, водитель остался цел, добавил чиновник.

В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО в ночь на 22 июля обнаружили и сбили 242 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над Брянской областью.

Ранее глава Кубани сообщил о пострадавших при ночной атаке беспилотников.

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