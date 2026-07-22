Губернатор Развожаев рассказал о ночных атаках ВСУ на Севастополь

Развожаев: ВСУ совершили пять атак на Севастополь за ночь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 22 июля и утром совершили пять атак на Севастополь, российские средства противовоздушной обороны сбили над городом восемь беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере «Макс».

Он заверил, что люди не пострадали.

До этого в компании «Крымэнерго» сообщили, что несколько населенных пунктов, расположенных на южном берегу Крыма, остались без света из-за атак украинских войск.

В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО в ночь на 22 июля обнаружили и сбили 242 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

До этого стало известно, что нефтебаза в Северной промышленной зоне Армавира подверглась атаке более чем 16 беспилотников в ночь на 22 июля. На территории объекта произошел пожар площадью около 800 кв. м. К тушению привлекли свыше 40 сотрудников МЧС и девять единиц техники. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Кубани сообщил о пострадавших при ночной атаке беспилотников.