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В Чехии появится система защиты критической инфраструктуры от БПЛА

Замглавы МИД Чехии Клучка: работникам важных объектов разрешат сбивать дроны
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Власти Чехии готовят закон, который разрешит сбивать дроны над объектами критической инфраструктуры. Об этом пишет издание Seznam Zpravy со ссылкой на первого замминистра внутренних дел Лукаша Клучку.

По его словам, полиции разрешено вмешиваться в ситуации с проникновением БПЛА в бесполетные зоны только в крайних случаях, и ее ресурсы для борьбы с дронами ограничены.

«Мы говорим о минутах, а не о часах. Речь идет об объектах, защита которых важна для всех нас. Сегодня у полиции или владельцев этих объектов нет возможности эффективно реагировать», — пояснил Клучка.

Новый закон создаст институт специальной бесполетной зоны непосредственно над периметром стратегически важного объекта. Для ее оформления нужно будет подать заявку в Управление гражданской авиации, разработать внутренние регламенты и обучить персонал. Обученные сотрудники в зависимости от ситуации смогут физически уничтожать дроны или глушить их сигнал. После каждого вмешательства они обязаны уведомлять полицию.

«Спектр критической инфраструктуры широк — от аэропортов и больниц до топливных складов», — пояснил Клучка.

Изменения готовят уже несколько месяцев. Рабочая группа по противодронной защите, созданная еще при прошлом правительстве Петра Фиалы, недавно представила первые результаты. Законопроект направлен на межведомственное согласование и может вступить в силу в середине 2027 года.

Президент Чехии допустил, что НАТО придется сбивать дроны над Европой.

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