В России назвали цель удара ВС РФ по предприятию «Рапид» в Киеве

Удар по предприятию «Рапид» в Киеве, где собирались беспилотники для украинской армии, должен сократить возможности Украины по производству и применению дальнобойных БПЛА. Об этом сообщили ТАСС в компании-разработчике дрондетекторов «Тень».

По ее данным, на территории предприятия осуществлялась сборка беспилотников самолетного типа, в том числе «Лютый» и «Лелека». Кроме того, там могли храниться комплектующие и уже готовые аппараты, предназначенные для передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

В компании подчеркнули, что уничтожение подобных объектов нарушает производственные и логистические цепочки, в результате чего снижается объем выпуска дальнобойных беспилотников.

«Удары по таким объектам имеют важное значение и должны последовательно снижать возможности противника по сборке, хранению и применению дальнобойных беспилотников», — отмечается в сообщении.

В компании заявили, что случай с предприятием «Рапид» доказывает использование ВСУ гражданской инфраструктуры для военных целей. В качестве примера они привели ситуацию с киностудией имени Довженко, где после одного из ударов были обнаружены элементы беспилотников FP-1.

16 июля Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России атаковали в Киеве предприятие «Рапид», которое занимается сбором и хранением беспилотников большой и средней дальности.

Ранее главе Еврокомиссии в ходе визита в Киев пришлось бежать в убежище.