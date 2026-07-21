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Армия

Власти сообщили о жертвах атак ВСУ в Белгородской области за сутки

Девять человек погибли и 77 пострадали из-за ударов ВСУ в Белгородской области
Пелагия Тихонова/РИА Новости

За прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ погибли девять мирных жителей и десятки пострадали. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

По его словам, восемь человек, включая ребенка, погибли в Белгороде, а также на территориях Белгородского и Шебекинского округов. Кроме того, накануне была установлена личность мужчины, который погиб 19 июля. Таким образом, общее число жертв за минувшие сутки достигло девяти.

Ранения получили 77 человек, среди которых есть несовершеннолетний.

В оперативном штабе Белгородской области уточнили, что накануне в Ровеньской центральной районной больнице медицинскую помощь оказали местному жителю, получившему акубаротравму во время удара беспилотника по грузовому автомобилю в селе Кубраки Вейделевского округа.

Этой ночью три человека получили ранения в результате атак ВСУ на Климовский и Суземский районы Брянской области. По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Егора Ковальчука, в Климовском районе пострадали два местных жителя. Им своевременно оказали необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в Суземке FPV-дроны дважды атаковали тягач с прицепом. В результате удара водитель получил ранения и был госпитализирован.

Ранее при падении обломков дрона в пригороде Воронежа пострадала 14-летняя девочка.

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