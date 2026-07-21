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Российские войска ударили по компрессорной станции «Сумская»

МО: FPV-дроны «КВН» ударили по компрессорной станции «Сумская», используемой ВСУ

Российские FPV-беспилотники «КВН» («Князь вандал Новгородский» — прим. ред.) на оптоволокне ударили по технологическому оборудованию компрессорной станции «Сумская», которая входит в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов. Об этом сообщила в мессенджере «Макс» пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что это ключевой узел газотранспортной системы Украины.

Другие подробности в оборонном ведомстве не привели. Пресс-служба опубликовала кадры с приближающимся к станции дроном и дальнейший удар.

До этого сообщалось, что в Сумах на северо-востоке Украины произошли взрывы, а после прилета в городе возник пожар. Глава местной военной администрации Олег Григоров заявил, что масштабы разрушений в городе значительные. Ликвидация последствий осложнена продолжающимися ударами. По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в регионе действует воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в Харькове после прилетов БПЛА слышны взрывы.

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