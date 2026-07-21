Российский боец рассказал, что ВСУ минируют сладости и бытовые предметы

Украинские военные в Днепропетровской области используют самодельные взрывные устройства, замаскированные под различные бытовые предметы. Об этом ТАСС сообщил санинструктор батальона 1642 «Кедр» группировки войск «Центр» Владислав Платонов.

По его словам, взрывные устройства могут быть спрятаны в упаковках шоколадных батончиков, в том числе «Сникерса», а также внутри зажигалок, фонариков и даже пряников.

Платонов также рассказал, что для маскировки самодельных взрывных устройств используются природные объекты. По его словам, их скрывают под камнями и ветвями деревьев.

Солдаты Вооруженных сил Украины все чаще используют беспилотники для дистанционного минирования, маскируя взрывные устройства под обычные бытовые предметы. Военнослужащий морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным «Улов» рассказывал, что украинские военные практически отказались от ручной установки мин, применяя для этого гексакоптеры, FPV-дроны и беспилотники самолетного типа.

В качестве маскировки, как отметил военнослужащий, ВСУ используют банки из-под сгущенного молока и тушенки, бутылки из-под энергетиков и воды, аптечки, пачки сигарет и другие предметы.

Ранее украинские военные пытались устроить взрыв с помощью пачки сигарет.