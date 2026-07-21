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Армия

Снайпер ВС России назвал слабое место украинской «Бабы-Яги»

Снайпер Фартовый назвал аккумулятор слабым местом беспилотника ВСУ «Баба-Яга»
Штаб Обороны ДНР

Наиболее слабым местом беспилотника (БПЛА) «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) является аккумулятор. Об этом рассказал в интервью РИА Новости снайпер Вооруженных сил (ВС) России с позывным «Фартовый».

Военнослужащий обратил внимание на то, что украинская сторона старается защитить аккумулятор дрона. По его словам, российские бойцы используют для поражения вражеских беспилотных летательных аппаратов другой снаряд — трассирующие и бронезажигательные патроны.

До этого снайпер из 428-го полка российской группировки войск «Центр» с позывным «Семен» рассказал, как сбить тяжелый украинский дрон «Баба-Яга» с первого выстрела. Боей также подтвердил, что чтобы сбить «Бабу-Ягу» с первого раза, необходимо целиться в батарейный отсек дрона.

По словам «Семена», при попадании в аккумулятор беспилотника появляются искры и происходит возгорание. Дрон сразу отключается и камнем падает вниз.

Ранее в МИД заявили о появлении нового украинского оружия в Африке.

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