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Армия

Тайвань задействовал на учениях самые мощные гаубицы НАТО

MWM: Тайвань использовал на учениях самые мощные гаубицы НАТО M110
defenseimagery.mil

Вооруженные силы Тайваня в ходе недавних учений развернули самоходные артиллерийские установки (САУ) M110 калибра 203 миллиметра, которые считаются самыми мощными артиллерийскими системами стандарта НАТО. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

Во время маневров 15 июля расчеты отрабатывали нанесение ударов по десанту условного противника. Перед началом стрельб САУ были рассредоточены по заранее подготовленным огневым позициям.

САУ M110 была принята на вооружение армии США в 1963 году. Тайвань располагает 70 модернизированными установками M110A2, оснащенными удлиненным стволом с дульным тормозом. Максимальная дальность стрельбы активно-реактивными боеприпасами достигает 30 километров. Машина оснащена гусеничным шасси и дизельным двигателем мощностью 345 лошадиных сил.

В конце марта сообщалось, что на Тайвань прибывает последняя партия танков «Абрамс» из 108, заказанных правительством острова. Это — лишь малая часть того, что государство планирует использовать для защиты от якобы готовящегося китайского вторжения. На острове ждут нападения в течение следующего года или двух, и его жители готовятся к тотальной войне, закупая оружие и открывая бомбоубежища. Отмечалось, что, планируя оборону, Тайвань вдохновлялся Украиной, которая ведет боевые действия против куда более сильной России. О том, как на острове собираются противостоять Китаю и почему любые аналогии с Украиной обманчивы, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пекин выступил против поставок американского оружия на Тайвань.

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