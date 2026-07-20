В США указали на преимущество России после массированного удара по Киеву

Массированный удар по Киеву показал расширение возможностей России по применению высокоточного оружия. Об этом сообщил американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Эта атака подчеркнула растущие возможности России по проведению крупномасштабных операций с применением высокоточных ракет, поскольку оборонный сектор страны значительно расширил производство ракет», — говорится в материале.

Издание добавило, что при ударе украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) израсходовали значительную часть недавно полученной партии перехватчиков PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot. По данным журналистов, эти снаряды являются одними из самых дорогих и дефицитных боеприпасов стран-членов НАТО. При этом их производство занимает больше времени, чем выпуск ракет в России, следует из материала.

В ночь на 19 июля российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине, основным направлением которого стал Киев. По данным Monitorwar, за 53 минуты по украинской столице было выпущено 44 ракеты. Президент республики Владимир Зеленский назвал эту атаку одной из крупнейших для Киева по числу запущенных баллистических ракет. Что известно о повреждениях и какие цели называет Минобороны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии заявили о неспособности Украины предотвратить российские удары.