Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Армия

Пожарная часть в Энергодаре подверглась атаке украинского БПЛА

МЧС России: ВСУ повредили здание пожарной части и автоцистерну в Энергодаре
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории пожарно-спасательной части МЧС России в городе Энергодаре. Об этом в канале в мессенджере «Макс» сообщило Главное управление ведомства по Запорожской области.

Из заявления следует, что украинские военные применили беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

«В результате происшествия повреждено здание пожарной части и одна из пожарных автоцистерн. Личный состав, к счастью, не пострадал», — говорится в тексте.

Утром 13 июля глава Энергодара Максим Пухов рассказал, что военнослужащие ВСУ атаковали сетевой супермаркет на проспекте Строителей. Повреждения получили сам магазин, а также библиотека и многоэтажный жилой дом. Информация о пострадавших не поступала. Пухов пояснил, что российские бойцы ежедневно сбивают десятки украинских БПЛА, но некоторые все же долетают до Энергодара. Глава населенного пункта заверил, что все разрушенные в результате ударов объекты будут отстроены заново.

Накануне украинские солдаты несколько раз ударили по Энергодару. Целями стали автобусная остановка, гражданский автомобиль, магазин и медсанчасть. Из-за действий ВСУ пострадали восемь человек, из них спасли только четверых. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее две женщины и мужчина получили ранения при атаке ВСУ на Энергодар.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Аллергия все чаще «стартует» после 30 лет. Что происходит и как это предотвратить? Объяснили врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!