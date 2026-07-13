Пожарная часть в Энергодаре подверглась атаке украинского БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории пожарно-спасательной части МЧС России в городе Энергодаре. Об этом в канале в мессенджере «Макс» сообщило Главное управление ведомства по Запорожской области.

Из заявления следует, что украинские военные применили беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

«В результате происшествия повреждено здание пожарной части и одна из пожарных автоцистерн. Личный состав, к счастью, не пострадал», — говорится в тексте.

Утром 13 июля глава Энергодара Максим Пухов рассказал, что военнослужащие ВСУ атаковали сетевой супермаркет на проспекте Строителей. Повреждения получили сам магазин, а также библиотека и многоэтажный жилой дом. Информация о пострадавших не поступала. Пухов пояснил, что российские бойцы ежедневно сбивают десятки украинских БПЛА, но некоторые все же долетают до Энергодара. Глава населенного пункта заверил, что все разрушенные в результате ударов объекты будут отстроены заново.

Накануне украинские солдаты несколько раз ударили по Энергодару. Целями стали автобусная остановка, гражданский автомобиль, магазин и медсанчасть. Из-за действий ВСУ пострадали восемь человек, из них спасли только четверых. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее две женщины и мужчина получили ранения при атаке ВСУ на Энергодар.