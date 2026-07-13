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Огнеборец пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область

В Грайвороне сотрудник МЧС России пострадал при атаке украинских дронов
Shutterstock

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали город Грайворон в Белгородской области, вследствие чего пострадал сотрудник МЧС России. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

По данным властей, после взрыва одного из дронов на территории гаражного кооператива в Грайвороне начался пожар. Огонь охватил гаражи и три находившихся внутри автомобиля, на место происшествия прибыли огнеборцы.

«Во время ликвидации пожара произошли две повторные атаки дронов, в результате которых сотрудник МЧС получил акубаротравму. Мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 в Белгороде», — говорится в заявлении.

Кроме того, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались повреждены многоквартирный дом и две служебные машины.

В оперштабе добавили, что налеты БПЛА также были зафиксированы в Краснояружском, Валуйском и Шебекинском округах. Там были повреждены частный дом, многоквартирный дом, три грузовых автомобиля, две машины, социальный объект и предприятие.

Утром 13 июля украинские военные с помощью БПЛА сбросили взрывное устройство на территорию частного дома в селе Березовка в Белгородской области. В результате пострадала женщина, ее спасти не удалось.

Ранее в Белгородской области автомобиль наехал на взрывное устройство.

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