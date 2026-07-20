США завершили серию ударов по Ирану

Американские военные завершили девятую серию ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в соцсети X.

По данным командования, удары наносились по иранским военным командным центрам, объектам противовоздушной обороны и берегового наблюдения, морским объектам, пусковым площадкам ракет и беспилотников, а также сетям связи. В CENTCOM подчеркнули, что атаки направлены на ослабление способности Ирана угрожать коммерческим судам и гражданским морякам в Ормузском проливе.

«Силы Центрального командования остаются боеспособными и готовыми к бою», — говорится в сообщении.

До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в Ормузском проливе взорвались два танкера, нарушивших правила судоходства. По данным КСИР, суда намеревались пройти по небезопасному маршруту, на что их спровоцировали американские военные. В результате взрыва танкеры не смогли продолжить движение.

В Корпусе предупредили, что маршрут не является безопасным для прохода судов с химическими веществами, нефтью и газом, пока продолжаются американские преступления в регионе.

Ранее в США узнали о повреждении Ираном американских вертолетов.