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Армия

Российские военные сбили восемь управляемых авиационных бомб в зоне СВО

МО РФ: ВС РФ сбили 8 авиабомб, 4 снаряда HIMARS и 917 БПЛА в зоне СВО
РИА Новости

Российские военные сбили восемь управляемых авиабомб в зоне СВО за сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, в зоне СВО за минувшие сутки также были уничтожены 917 беспилотников самолетного типа и четыре снаряда РСЗО HIMARS производства США.

18 июля Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбили 774 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также российские военные сбили за сутки 13 управляемых авиационных бомб.

В общей сложности с начала СВО российские войска уничтожили 673 самолета, 284 вертолета, 183 930 беспилотников и другой техники.

14 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что свыше 200 автозаправочных станций (АЗС) на Украине подверглись атакам российских FPV-дронов и «Гераней».

Он подчеркнул, что в условиях военного конфликта заправка — это точка снабжения, через которую проходят грузовики, пикапы, эвакуационные машины, транспортные средства расчетов БПЛА и мобильных групп, и другая техника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска ударили по используемым ВСУ инфраструктурным объектам.

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