Российские войска за сутки сбили свыше 700 украинских беспилотников в зоне СВО

Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 774 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

Кроме того, российские войска сбили за сутки 13 управляемых авиационных бомб.

В общей сложности с начала СВО россйские войска уничтожили 673 самолета, 284 вертолета, 183 930 беспилотников и другой техники.

18 июля беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали. В Электростали пострадали 37 человек, один из них умер в больнице. Удару также подверглась нефтебаза в подмосковном Ногинске, начался пожар. Власти сообщили об эвакуации роддома, расположенного рядом с местом происшествия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска ударили по используемым ВСУ инфраструктурным объектам.