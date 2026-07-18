Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейках
Армия

Российские войска за сутки сбили свыше 700 украинских беспилотников в зоне СВО

Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбили 774 украинских дрона в зоне СВО
Сергей Бобылев/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 774 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

Кроме того, российские войска сбили за сутки 13 управляемых авиационных бомб.

В общей сложности с начала СВО россйские войска уничтожили 673 самолета, 284 вертолета, 183 930 беспилотников и другой техники.

18 июля беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали. В Электростали пострадали 37 человек, один из них умер в больнице. Удару также подверглась нефтебаза в подмосковном Ногинске, начался пожар. Власти сообщили об эвакуации роддома, расположенного рядом с местом происшествия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска ударили по используемым ВСУ инфраструктурным объектам.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Любить vs терпеть. Нужно ли ходить на работу как на праздник и чем опасно такое желание?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!