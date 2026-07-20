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Российские военные отчитались об ударах по украинскому порту в Одессе

МО РФ: ВС РФ атаковали украинский порт, работавший в интересах ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные нанесли удары по порту в Одессе, работавшему в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что удары наносились с помощью барражирующих боеприпасов и высокоточного оружия морского базирования.

В результате атаки были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для нужд ВСУ в порту «Одесса», принадлежащем государственному предприятию «Морской торговый порт «Одесса».

19 июля Вооруженные силы России ударили беспилотниками «Герань-4 сикер» по судну типа балкер на рейде порта Одесса.

Также 18 июля российские БПЛА атаковали в порту «Южный» сухогруз. Еще два грузовых корабля попали под удар в порту «Одесса».

В тот же день российские войска нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, которые использовались в интересах ВСУ. Как заявили в министерстве обороны РФ, в Одессе были поражены объекты разгрузки ГСМ, в Черноморске — контейнеровоз с боеприпасами, в районе острова Змеиный — сухогруз.

Ранее сообщалось, что в Одессе отдыхающие на пляже украинцы фотографируются на фоне атакованного ВС РФ корабля.

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