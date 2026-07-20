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Армия

В Японии на военной базе произошел сильный пожар

NHK: под Токио загорелась база сухопутных сил самообороны

Сильный пожар произошел на территории базы сухопутных сил самообороны Японии Асака, расположенной к северу от Токио. Об этом сообщил телеканал NHK.

По данным японского телевидения, над военной базой в префектуре Сайтама поднялся густой черный дым, который встревожил местных жителей.

База Асака находится в одноименном городе на границе префектуры Сайтама и токийского района Нэрима. Утром 20 июля в пожарную службу начали поступать сообщения о густом дыме, поднимающемся с территории военного объекта.

По информации телеканалов, очаг возгорания расположен на мусорной свалке внутри базы. На место прибыли пожарные расчеты, которые продолжают работы по локализации огня.

Информации о пострадавших не поступало.

Специалисты следят за развитием ситуации, чтобы не допустить распространения огня на административные здания и жилые объекты, расположенные на территории базы. Жителям близлежащих районов рекомендовали не приближаться к месту происшествия до полной ликвидации пожара.

Ранее сообщалось, что в Индонезии пожарные неделю не могут потушить возгорание на свалке.

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