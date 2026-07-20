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Армия

В небе над Тульской областью сбили 13 дронов ВСУ

Миляев: силы ПВО уничтожили 13 беспилотников ВСУ над Тульской областью
Shutterstock

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над Тульской областью 13 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на фоне объявленной беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и зданий не зафиксировано, а также никто не пострадал в результате атаки украинских дронов. Беспилотная опасность сохраняется в регионе, добавил Миляев.

Также глава региона призвал местных жителей сохранять бдительность и в случае обнаружения подозрительных объектов сообщать о них в экстренные службы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 20 июля силы ПВО ликвидировали на подлете к столице более 400 украинских дронов. По словам градоначальника, дроны летели в сторону столицы с 20:30 (по московскому времени) до 5 утра. Большинство беспилотников нейтрализовали ПВО на дальних подступах. На подлете к Москве уничтожены 85 беспилотников, уточнил мэр.

Ранее стало известно о спасении сотрудниками склада десятков людей при атаке БПЛА.

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