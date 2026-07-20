В Домодедовскую больницу доставлены раненые с минно-взрывными травмами

В Домодедовскую больницу поступили шесть человек с минно-взрывными ранениями

В Домодедовскую больницу доставлены шесть человек с минно-взрывными травмами различной степени тяжести. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале медучреждения.

По данным больницы, среди пострадавших — трое иностранных граждан.

«В настоящее время им проводятся необходимые лечебно-диагностические мероприятия», — говорится в сообщении.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что минувшей ночью в направлении Московского региона летело более 400 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Большинство дронов сбили на дальних подступах, а непосредственно у Москвы уничтожены 85 БПЛА.

В ночь на 18 июля дроны атаковали складские комплексы Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В результате удара дронов по складу в Котовске семь сотрудников ночной смены не выжили, еще 25 человек пострадали. Власти региона отменили все развлекательные мероприятия. Удару также подверглась нефтебаза в подмосковном Ногинске. Что известно об атаках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ДНР в результате атак ВСУ два мирных жителя не выжили.