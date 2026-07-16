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Политика

Экс-депутат бундестага объяснила воинственные заявления Берлина в адрес Калининграда

Экс-депутат Петерсен: у Германии до сих пор есть притязания на Калининград
Shutterstock

Экс-депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен в интервью Tsargrad.tv прокомментировала воинственные заявления немецких чиновников в адрес Калининградской области. Она отметила, что части политических кругов ФРГ не нужен Калининград — они мечтают о том, чтобы Россия ослабла.

При этом, по ее словам, притязания на регион частично сохраняются.

«В правых и ультраправых кругах есть желание воссоединиться с Калининградом, когда Россия, грубо говоря, как во времена перестройки, просто развалится. Это желание — оно есть в Германии, оно наблюдается. И даже если как бы не вслух озвучивается, то периодически дискуссии мы слышим», — поделилась Петерсен.

Однако, как считает бывший парламентарий, вряд ли немецкие войска в ближайшее время будут стоять у границы с Калининградской областью. Она обратила внимание, что в предстоящих учениях «коалиции желающих» Германия участвовать не будет.

Бывший глава аппарата минобороны Германии, аналитик Нико Ланге накануне заявил, что Европе нужно усилить давление на Россию в Калининградской области и Балтийском регионе.

По его словам, «Крым и Калининград не должны быть стратегическими форпостами для России; напротив, они должны стать дорогостоящими стратегическими недостатками».

Ранее СМИ узнали об ускоренной подготовке граничащих с РФ стран НАТО к нападению.

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