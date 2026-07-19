Российские войска ударили по трем судам, с которых ВСУ запускали беспилотники

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России поразили два балкера и сухогруз севернее острова Змеиный в Черном море. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Самолетами ВКС России и беспилотными летательными аппаратами поражены: <...> два морских судна типа «балкер» и «сухогруз» севернее острова Змеиный, с которых ВСУ осуществлялся запуск ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что также ВС России атаковали два балкера в порту «Одесса». По данным ведомства, судна перевозили груз военного назначения.

В ночь на 19 июля российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине, основным направлением которого стал Киев. По данным Monitorwar, за 53 минуты по украинской столице было выпущено 44 ракеты. Президент республики Владимир Зеленский назвал эту атаку одной из крупнейших для Киева по числу запущенных баллистических ракет. Что известно о повреждениях и какие цели называет Минобороны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине пожаловались на интенсивность ударов российских войск по Киеву.