На Украине пожаловались на интенсивность ударов российских войск по Киеву

Интенсивность ударов Вооруженных сил (ВС) России по военным целям на Украине ставит под вопрос обеспечение безопасности Киева. Об этом заявил директор энергетических программ украинского Центра Разумкова Владимир Омельченко, передает «Страна.ua».

«Если <…> обстрелы будут концентрироваться на столичном регионе, то защитить его будет безусловно очень трудно», — сказал эксперт.

Омельченко добавил, что особенно сложная ситуация может возникнуть зимой, если ВС России начнут наносить удары по объектам энергетики.

В ночь на 19 июля российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине, основным направлением которого стал Киев. По данным Monitorwar, за 53 минуты по украинской столице было выпущено 44 ракеты. Президент республики Владимир Зеленский назвал эту атаку одной из крупнейших для Киева по числу запущенных баллистических ракет. Что известно о повреждениях и какие цели называет Минобороны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военкор подвел итоги мощнейшего ночного удара по Киеву.