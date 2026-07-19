«По печени, по печени»: военкор подвел итоги мощнейшего ночного удара по Киеву

Вооруженные силы (ВС) России минувшей ночью нанесли мощнейший удар по военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Мощнейший удар по Киеву. Разбор прилетов», — написал российский журналист.

По его словам, военные ВС РФ ударили по «мозгу и станку» украинского ракетостроения — по заводам «Радионикс» и «Артем» в Киеве. Здесь производили системы управления для ракет «Фламинго», которыми президент Украины Владимир Зеленский «обещал испепелить Москву», напомнил Коц.

Кроме того, военкор сообщил о поражении объектов, где производились компоненты для ракет «Нептун-М», FP-7, FP-9 и систем типа С-300. Удары также затронули завод «Меридиан», в котором под видом приборостроения собирали корпуса и системы наведения для ракет. В Киеве также уничтожены предприятия и мощности компании-производителя дронов Deep Strike «Оаклайн». В селе Тарасовке в Киевской области поражен склад, где собирали составляющие к БПЛА. Атакованы склады «Новой почты», куда поставляли комплектующие из Европы.

«Как в боксе — [бить] по печени, по печени, по печени. Пока не сложится», — отметил Коц, комментируя ночной удар по Украине.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 19 июля российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием по Киеву и Киевской области. В ведомстве подчеркнули, что это «точно не финал», и ВС России заряжены на то, чтобы продолжить удары по объектам ВСУ на Украине.

Ранее на Западе показали происходящее в Киеве после прилета 40 российских ракет.