Минздрав Ирана назвал потери от ударов США

Из-за американских ударов по Ирану не выжили более 50 человек, еще 517 были ранены, сообщил в соцсети X глава пресс-службы минздрава Исламской Республики Хосейн Керманпур.

По его словам, речь идет о данных на утро 19 июля. Среди пострадавших 35 женщин и 19 человек в возрасте до 18 лет. Несовместимые с жизнью травмы получили пять женщин и двое несовершеннолетних.

До этого Иран пригрозил перейти к наступлению и «фазе полного уничтожения», если США продолжат атаки. Командующий военно-космическими силами КСИР (Корпуса стражей исламской революции ) Маджид Мусави заявил, что удары по противнику будут наноситься до тех пор, пока на южное побережье страны и в Ормузский пролив не вернется спокойная обстановка.

Соединенные Штаты уже восемь ночей подряд атаковали цели в Иране — и, по данным Axios, готовятся к эскалации: президент США изучает варианты проведения масштабной военной операции, а в Израиле ожидают прибытия десятков американских самолетов-заправщиков.

Ранее солдаты США, выжившие после удара иранского «Шахеда», обвинили своих генералов.