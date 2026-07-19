В подполье заявили об ударе по тренировочной базе ВСУ с иностранными военными

Российский войска поразили тренировочную базу Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранными военными в Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«В районе Каролино-Бугаза поражена тренировочная база, где размещались иностранные наемники и украинские добровольческие подразделения», — написал подпольщик.

Лебедев добавил, что российские военные также атаковали порт Южный и склад военной техники в Черноморске.

В ночь на 18 июля российские войска нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, которые использовались в интересах ВСУ. Как заявили в министерстве обороны РФ, в Одессе были поражены объекты разгрузки ГСМ, в Черноморске — контейнеровоз с боеприпасами, в районе острова Змеиный — сухогруз. Кроме того, под Очаковом была уничтожена пусковая установка берегового ракетного комплекса «Нептун-2». Вооруженные силы РФ бьют по украинским портам ежедневно, начиная с 11 июля. Что о них известно — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинские военные начали прятать бензовозы на территории школ.