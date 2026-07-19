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Армия

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинских дронов в Краматорском районе

МО: дроны «Южной» группировфки уничтожили пикапы ВСУ в Краматорском районе
Станислав Красильников/РИА Новости

Операторы беспилотников российской группировки войск «Южная» уничтожили пикапы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на прикрытой противодроновыми сетями трассе в районах Алексеево-Дружковки и Малотарановки в Краматорском районе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в канале на платформе «Макс».

По информации ведомства, расчеты четвертой отдельной мотострелковой бригады в ходе воздушной разведки обнаружили на трассе в районах Алексеево-Дружковки и Малотарановки пикапы ВСУ с личным составом и материальными средствами. В Минобороны РФ добавили, что, несмотря на заграждения из противодронных сетей вдоль дороги, ударные беспилотники вышли в район целей, нанесли удар по украинским военным автомобилям и уничтожили их.

Также в ведомстве сообщили, что операторы дронов четвертой бригады уничтожили два робототехнических комплекса ВСУ в Дружковке и сорвали доставку боеприпасов.

7 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ в будущем намерены взять под контроль Краматорск и Славянск. Он подчеркнул, что после перехода под российский контроль этих двух населенных пунктов будет освобождена вся территория Донецкой народной республики.

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