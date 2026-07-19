Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Япония будет разрабатывать беспилотные корабли

Япония приступит к разработке беспилотных кораблей для защиты от Китая
Reuters

Япония приступит к разработке беспилотных кораблей для защиты от Китая. Об этом сообщает газета Yomiuri.

Соответствующая статья будет включена в бюджет на следующий финансовый год.

Правительство намерено совмещать морские дроны с патрульными судами и БПЛА, а также пересмотреть стратегические документы по безопасности до конца года. Начиная со следующего финансового года, судостроительные компании начнут исследования в области автономного управления, систем наблюдения и оборудования для принудительной остановки подозрительных судов.

До этого газеа New York Times писала, что Германия и Япония активно перевооружаются и укрепляют свои связи. Журналисты рассказали, что в последние годы в обеих странах ослабли антимилитаристские движения, которые продвигают идеалы мира, дипломатии, свободной торговли и культурного обмена. А угрозы президента США Дональда Трампа отказаться от обеспечения безопасности в Европе ускорили стремление двух стран к перевооружению.

Ранее Япония отказалась поставлять летальное оружие Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Связь пропала, а доехать надо? Топ офлайн-карт, которые работают в России и без интернета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!