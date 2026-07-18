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Армия

В Польше допустили использование Украиной воздушных танкеров Польши

Новак: Украина может получить польские самолеты-заправщики после урегулирования
Стрингер/РИА Новости

Начальник оперативного командования видами вооруженных сил Польши генерал Иренуш Новак заявил в интервью Defence24, что Украина получит возможность использовать самолеты дозаправки в воздухе, которые Польша закупает для своих нужд.

«Мы покупаем эти танкеры, но они наверняка будут использоваться и воздушными силами Румынии, и воздушными силами Болгарии, Словакии, Чехии, возможно, странами Балтии и, вероятно, украинской авиацией», — сказал Новак.

Генерал отметил, что украинские военные не будут использовать польскую технику в ходе боевых действий на территории страны, а доступ к самолетам-заправщикам ВВС Украины получат лишь после заключения мирного соглашения в обозримой перспективе.

14 июля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на пресс-конференции по итогам встречи лидеров «коалиции желающих» в Париже, что Польша пока не рассматривет передачу новых ракет для систем Patriot Украине.

Ранее премьер Польши анонсировал первые учения коалиции желающих по Украине.

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