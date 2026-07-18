Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Армия

ВСУ лишились склада горюче-смазочных материалов в Черниговской области

Минобороны: ВС РФ поразили использовавшийся ВСУ склад ГСМ в Черниговской области
Сергей Мирный/РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По информации ведомства, задачу выполнили расчеты беспилотников «Герань-3 Сикер».

«В районе населенного пункта Короп уничтожен склад горюче-смазочных материалов, использовавшийся для заправки техники подразделений ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»)», — уточняется в заявлении.

18 июля в министерстве обороны рассказали, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по кораблям в портах Одесской области, а также в Николаевской области. Целями стали суда, использовавшиеся в интересах ВСУ.

В морской гавани Одессы были поражены объекты портовой инфраструктуры и резервуары с ГСМ. В порту Черноморска оказался поражен контейнеровоз, осуществлявший разгрузку боеприпасов. Один сухогруз, перевозивший грузы для украинских войск, подвергся удару в районе острова Змеиный. В районе населенного пункта Рыбаковка, расположенного в 14 км от Очакова, были выведены из строя пусковая установка и транспортно-заряжающая машина ракетного комплекса «Нептун-2».

Ранее российские войска за неделю поразили более 30 судов, используемых ВСУ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Любить vs терпеть. Нужно ли ходить на работу как на праздник и чем опасно такое желание?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!