ВСУ лишились склада горюче-смазочных материалов в Черниговской области

Российские военнослужащие уничтожили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По информации ведомства, задачу выполнили расчеты беспилотников «Герань-3 Сикер».

«В районе населенного пункта Короп уничтожен склад горюче-смазочных материалов, использовавшийся для заправки техники подразделений ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»)», — уточняется в заявлении.

18 июля в министерстве обороны рассказали, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по кораблям в портах Одесской области, а также в Николаевской области. Целями стали суда, использовавшиеся в интересах ВСУ.

В морской гавани Одессы были поражены объекты портовой инфраструктуры и резервуары с ГСМ. В порту Черноморска оказался поражен контейнеровоз, осуществлявший разгрузку боеприпасов. Один сухогруз, перевозивший грузы для украинских войск, подвергся удару в районе острова Змеиный. В районе населенного пункта Рыбаковка, расположенного в 14 км от Очакова, были выведены из строя пусковая установка и транспортно-заряжающая машина ракетного комплекса «Нептун-2».

Ранее российские войска за неделю поразили более 30 судов, используемых ВСУ.