Российские военные уничтожили пусковую установку украинского ракетного комплекса «Нептун»

Российские военные поразили украинский береговой ракетный комплекс (БРК) «Нептун» в районе населенного пункта Рыбаковка Николаевской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» и беспилотниками «Герань-4 сикер».

В результате атаки были уничтожены пусковая установка комплекса «Нептун», а также транспортно-заряжающая машина с боекомплектом.

Министерство также опубликовало видео, на котором запечатлен момент нанесения удара.

В ночь на 18 июля российские войска нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, которые использовались в интересах ВСУ. Как заявили в министерстве обороны РФ, в Одессе были поражены объекты разгрузки горюче-смазочных материалов (ГСМ), в Черноморске — контейнеровоз с боеприпасами, в районе острова Змеиный — сухогруз. Кроме того, под Очаковом была уничтожена пусковая установка БРК «Нептун-2». Вооруженные силы РФ бьют по украинским портам ежедневно, начиная с 11 июля. Что о них известно — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Одессе отдыхающие на пляже украинцы фотографируются на фоне атакованного ВС РФ корабля.