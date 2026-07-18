Герасимов: бойцы группировки «Центр» ведут бои в Доброполье и Анновке

В рамках наступательных действий на Добропольском направлении, подразделения группировки войск «Центр» Российской армии продвигаются к северу от Красноармейска. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, чьи слова приводит пресс-служба Минобороны.

«Упорные бои продолжаются в полосе ответственности группировки войск «Центр». На добропольском направлении соединения и воинские части группировки развивают наступление севернее Красноармейска и ведут бои в Доброполье и Анновке», — сказал Герасимов.

Также он сообщил о завершении освобождения населенного пункта Красный Лиман силами подразделений 25-й армии ВС РФ.

В ходе проверки хода выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями, входящими в состав группировки войск «Запад», Валерий Герасимов заслушал подробный доклад командующего группировкой, Сергея Кузовлева, касающийся текущей обстановки в зоне его ответственности. Также были заслушаны доклады командующих объединениями и командиров соединений о достигнутых результатах в ходе выполнения поставленных боевых задач.

Ранее Белоусов проинспектировал группировку «Центр».