Рада готовит Зеленскому запрос об отставке главкома ВСУ Сырского

Верховная рада Украины может направить президенту страны Владимиру Зеленскому запрос об отставке Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, они с коллегами предложат главе государства «рассмотреть вопрос о назначении нового главнокомандующего вооруженных сил Украины на основе критериев профессиональной эффективности и ориентации на измеряемый технологический результат».

Железняк уточнил, что для подачи депутатского запроса его должны подписать как минимум 226 парламентариев.

Financial Times уже сообщила со ссылкой на источники, что Зеленский рассматривает возможность увольнения Сырского после масштабных протестов против его решения уволить главу минобороны Михаила Федорова, который конфликтовал с главкомом ВСУ.

Вчера и сегодня в Киеве и других крупных украинских городах состоялись митинги в поддержку Федорова и с требованием уволить Сырского. Жители страны также использовали функцию платных подарков в Telegram, чтобы выразить недовольство отставкой министра обороны.

Ранее на Западе раскрыли главную проблему Сырского.