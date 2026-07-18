ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс «Мираторга» под Брянском

Свиноводческий комплекс агропромышленного холдинга «Мираторг» в Климовском районе утром попал под массированный обстрел, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Чиновник написал, что несколько производственных корпусов и инфраструктура предприятия были серьезно повреждены. Произошли возгорания, но сотрудники холдинга не пострадали. Компания принимает необходимые меры.

До этого беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске несовместимые с жизнью травмы получили семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек были ранены.

В Электростали пострадали 37 человек, один из них не выжил. Удару также подверглась нефтебаза в подмосковном Ногинске, там тоже начался пожар. Власти сообщили об эвакуации роддома, расположенного поблизости.

Ранее Зеленский задумался об увольнении главкома ВСУ.