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Армия

В Ираке отразили атаку на консульство США

Shafaq News: четыре БПЛА пытались атаковать консульство США в Эрбиле
Thaier al-Sudani/Reuters

Силы противовоздушной обороны Ирака сбили четыре беспилотника при атаке на консульство США в иракском городе Эрбиле. Об этом сообщает информагентство Shafaq News.

«Средства ПВО сбили четыре беспилотника, пытавшихся приблизиться к консульству США в Эрбиле», — говорится в публикации.

По данным агентства, дроны были уничтожены системами ПВО международного аэропорта Эрбиля.

До этого военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что иранские военные начнут наступательные операции, в случае если США продолжат атаковать Исламскую Республику.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. 8 июля президент США на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Bloomberg оценил вероятность эскалации войны США и Ирана в августе.

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