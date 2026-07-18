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Армия

Власти Одесской области подтвердили удары по портовой инфраструктуре

Кипер: в Одесской области повреждены портовая инфраструктура и судно
Telegram-канал «Типичная Одесса»

Портовая инфраструктура и судно в Одесской области на юге Украины повреждены в результате взрывов, произошедших после ударов. Об этом сообщил в Telegram-канале глава областной администрации Олег Кипер.

По словам чиновника, повреждения получили здания, резервуары и склады в портах.

Кроме того, глава городской военной администрации Сергей Лысак сообщил в своем Telegram-канале о повреждении инфраструктуры в Одессе после взрывов.

Российские военные нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, которые, по данным Минобороны России, использовались в интересах ВСУ. В ведомстве заявили о поражении объектов разгрузки горюче-смазочных материалов в Одессе, контейнеровоза с боеприпасами в Черноморске и сухогруза у острова Змеиный. Кроме того, под Очаковом уничтожили пусковую установку берегового ракетного комплекса «Нептун-2». ВС РФ наносят удары по портовой инфраструктуре Украины каждый день с 11 июля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что армия России сосредоточила удары на украинских портах с целью обвала логистики.

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