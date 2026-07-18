Стало известно о ночной атаке ВСУ на восточную часть Крыма

Украинские военные ночью нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в восточной части Крыма. Об этом в канале в мессенджере «Макс» сообщила пресс-служба ГУП «Крымэнерго».

На фоне произошедшего в республике частично ограничили электроснабжение.

«Подача электричества в сильно пострадавшие населенные пункты северных, восточных и западных энергорайонов осуществляется в зависимости от текущих возможностей электрических сетей», — уточняется в заявлении.

В нем подчеркивается, что специалисты принимают все необходимые меры для восстановления и стабилизации электроснабжения на территории региона.

Накануне военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали северную часть Крыма. Глава республики Сергей Аксенов рассказал, что из-за действий украинских войск пострадал один человек. Еще два жителя получили несовместимые с жизнью травмы. Руководитель региона выразил соболезнования их родственникам и близким, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему. По словам Аксенова, местные органы власти намерены оказать гражданам необходимую помощь и поддержку.

Ранее в Крыму в результате атаки украинских войск пострадали два человека, включая ребенка.