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Армия

Губернатор Клычков сообщил об атаках украинских БПЛА на Орловскую область

Клычков: 16 БПЛА атаковали за сутки Орловскую область
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в мессенджере «Макс».

По его словам, незначительные повреждения получили два частных дома.

В настоящее время на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, добавил чиновник.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны ночью сбили почти 380 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Орловской областью.

В Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области украинские беспилотники нанесли удары по складам Wildberries, в результате чего пострадали свыше 50 человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о терактах.

Также в Подмосковье произошел пожар на территории нефтебазы после падения БПЛА.

Ранее силы ПВО сбили около 30 украинских дронов над Ростовской областью.

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