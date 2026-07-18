Губернатор Клычков сообщил об атаках украинских БПЛА на Орловскую область

Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в мессенджере «Макс».

По его словам, незначительные повреждения получили два частных дома.

В настоящее время на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, добавил чиновник.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны ночью сбили почти 380 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Орловской областью.

В Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области украинские беспилотники нанесли удары по складам Wildberries, в результате чего пострадали свыше 50 человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о терактах.

Также в Подмосковье произошел пожар на территории нефтебазы после падения БПЛА.

Ранее силы ПВО сбили около 30 украинских дронов над Ростовской областью.