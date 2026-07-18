Число пострадавших в результате удара по складу в Тамбовской области достигло 25 человек

Первышов: в Котовске пострадали 25 человек от удара БПЛА по складу Wildberries

В Котовске Тамбовской области пострадали 25 человек в результате удара украинских беспилотников по складу Wildberries. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов в мессенджере «Макс».

По его данным, всего на подлете к Тамбовской области средства противовоздушной обороны сбили 28 вражеских дронов.

Первышов рассказал, что 23 из 25 пострадавших после удара по складу были госпитализированы в городские больницы Котовска и Тамбова, а также в областную больницу. Из них один человек находится в крайне тяжелом состоянии, шесть — в тяжелом и 16 — средней тяжести.

Губернатор подчеркнул, что медики оказывают им всю необходимую помощь пострадавшим.

Еще семь человек, которые работали в ночную смену, не выжили, добавил Первышов.

Глава региона назвал произошедшее «спланированным терактом».

В этот же день украинский БПЛА упал на Wildberries в Московской области. Там пострадали 24 человека.

Ранее в Подмосковье произошел пожар на территории нефтебазы после падения БПЛА.