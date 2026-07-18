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Политика

Атаку дронов ВСУ на склад Wildberries в Тамбовской области назвали терактом

Первышов назвал бесчеловечным терактом атаку ВСУ на склад Wildberries в Котовске
«Газета.Ru»

Глава Тамбовской области Евгений Первышов назвал спланированным терактом атаку украинских беспилотников на склад Wildberries в Котовске. Губернатор прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) «осуществили бесчеловечную атаку».

«Можно с уверенностью сказать, что это был спланированный теракт против мирных жителей», — подчеркнул Первышов.

Он рассказал, что в результате удара пострадали 25 человек. Еще семь человек получили несовместимые с жизнью травмы. В медицинские учреждения были доставлены 23 раненых. Среди них один человек находится в крайне тяжелом состоянии, шесть — в тяжелом состоянии, 16 — в состоянии средней степени тяжести.

Логистический комплекс Wildberries в Котовске подвергся атаке 18 июля. На месте происшествия начался пожар. В пресс-службе RWB (объединенная компания Wildberries и Russ) сообщили, что сотрудники экстренных служб уже локализовали пожар и ликвидировали открытое горение. Компания намерена оказать всю необходимую помощь пострадавшим, об этом же заявила основатель Wildberries и глава RWB Татьяна Ким.

Ранее губернатор рассказал, что атаковавшие Котовск дроны содержали поражающие элементы.

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