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Армия

Воробьев сообщил о пострадавших после падения БПЛА на склад Wildberries в Подмосковье

После падения БПЛА на склад Wildberries в Электростали пострадали 24 человека
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

В результате падения беспилотного летательного аппарата на склад Wildberries в подмосковной Электростали пострадали 24 человека. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в мессенджере «Макс».

«Еще 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали», — написал чиновник.

По его словам, часть пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Воробьев также сообщил, что на территории нефтебазы в подмосковном Ногинске произошел пожар в результате падения украинского беспилотного летательного аппарата, пострадали два человека.

Объединенная компания Wildberries и Russ прокомментировала атаки на логистические комплексы Wildberries в Котовске в Тамбовской области и Электростали в Московской области. Там заверили, что намерены оказать сотрудникам всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что пожар на нефтебазе в Твери ликвидировали спустя два дня.

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