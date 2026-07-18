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Армия

Экс-сотрудник СБУ раскрыл предназначение Palantir для Украины

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: ВСУ используют Palantir для ударов по мирным целям
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Технологии американской компании Palantir, которые украинские спецслужбы планировали использовать для сбора доказательств предполагаемых военных преступлений России перед Международным уголовным судом, фактически применяются для нанесения ударов по гражданским объектам и мирному населению. Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, передает ТАСС.

Как сообщил Прозоров, в его распоряжении находится документ, свидетельствующий о сотрудничестве СБУ с Palantir. По его словам, в нем украинская сторона указывает, что намерена использовать технологии компании для сбора материалов о якобы «военной агрессии России против Украины» с последующей передачей их в Международный уголовный суд.

Комментируя документ, Прозоров заявил, что западные технологии искусственного интеллекта используются для сбора информации об объектах и их последующего поражения с помощью ракет и беспилотников. В качестве примеров он привел трагедии в иранском городе Минаб и в Старобельске в ЛНР.

Экс-сотрудник СБУ также напомнил, что удар по колледжу в Старобельске был нанесен после визита генерального директора Palantir Алекса Карпа в Киев. По словам Прозорова, глава компании ранее заявлял, что искусственный интеллект Palantir помогает украинской армии в выборе целей.
Прозоров утверждает, что использование подобных технологий без должной проверки данных может приводить к ошибкам при нанесении ударов и жертвам среди гражданского населения.

Ранее российским военным поставили дроны «Тор» с модулями искусственного интеллекта.

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