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Армия

Дрон ВСУ ударил по складу Wildberries в Тамбовской области, есть пострадавшие

Первышов: 7 человек погибли после падения дрона на склад Wildberries в Котовске
Inna Varenytsia/Reuters

Беспилотный летательный аппарат ударил по логистическому центру Wildberries в Котовске Тамбовской области, в результате чего погибли семь человек и ещё 24 пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов в своём Telegram-канале.

По информации главы Тамбовской области, после падения дрона на месте склада возник пожар. Открытое горение ликвидировано, а тушение возгорания продолжается. Также врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим.

На место падения дрона оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные, специалисты МЧС и сотрудники правоохранительных органов.

До этого силы ПВО отразили атаку беспилотников в ряде регионов России. Так, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 15 дронов на подлете к Москве. В свою очередь, губернатор Ленинградской области рассказал о сбитом БПЛА в небе над регионом.

17 июля Минобороны РФ сообщило об уничтожении свыше 100 беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами, а также над акваториями двух морей.

Ранее в Госдуме напомнили россиянам, что делать при обнаружении обломков БПЛА.

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