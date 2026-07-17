МО намерено подписать документы о военном сотрудничестве с 6 странами в 2026 г

В текущем году ведется активная работа по заключению долгосрочных соглашений о военном сотрудничестве с шестью странами. Эти документы планируется подписать в 2026 году, сообщил замминистра обороны РФ Василий Осьмаков, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Осьмаков представил доклад о ходе выполнения задач в сфере международного военного взаимодействия и инновационного развития на 2026 год.

«В части выполнения поручения о переводе двустороннего взаимодействия на долгосрочную основу, активно работаем над подписанием в этом году многолетних планов военного сотрудничества с шестью государствами», – сказал замминистра.

Кроме того, он заявил, что в 2026 году уже проведено семь совместных военных учений, в том числе с участием Индии, Китая, ЮАР и Ирана. В качестве примера он привел недавно завершившееся в Желтом море российско-китайское учение «Морское взаимодействие-2026».

Как отметил Осьмаков, в Мьянме в настоящее время проходит совместный российско-мьянманский учебно-методический сбор для сухопутных войск, который продлится до 19 июля.

Ранее в Кремле прокомментировали военные учения РФ и КНР.