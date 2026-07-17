В России намерены расширить основания для контрактов осужденных с ВС РФ

Правительство внесло в Государственную думу пакет законопроектов, предусматривающих расширение оснований для заключения контракта на прохождение военной службы для лиц, имеющих судимость или совершивших преступления. Документ опубликован в думской электронной базе данных.

Предлагаемые поправки касаются закона «О воинской обязанности и военной службе». В частности, правительство хочет отменить ограничения на службу в вооруженных силах для граждан, которые были осуждены по следующим статьям Уголовного кодекса:

• ст. 200.1 («Контрабанда наличных средств»);

• ч. 2 ст. 209 («Участие в преступной группе или в нападениях, совершаемых ею»);

• ч. 2 ст. 210 («Участие в организованном преступном сообществе»);

• п. «б» ч. 2 ст. 215.4 («Незаконное вмешательство в функционирование критически важных объектов»);

• ст. 217.1 («Нарушение норм безопасности на опасных производствах»);

• ч. 1 и 2 ст. 220 («Незаконное обращение с ядерными веществами»);

• ч. 1 ст. 221 («Кража или вымогательство ядерных материалов»);

• ч. 1 ст. 226.1 («Контрабанда стратегически важных товаров и культурных ценностей»);

• ч. 1, 2 и 3, а также п. «б» и «в» ч. 4 ст. 229.1 («Контрабанда наркотических средств»);

• ч. 2 ст. 322.1 («Организация незаконной миграции»);

• ст. 284 («Утрата документов, содержащих государственную тайну»).

Тем не менее, сохраняется запрет на заключение контракта для граждан, осужденных за преступления сексуального характера против несовершеннолетних, терроризм, диверсии, шпионаж, государственную измену и иные аналогичные преступления.

Ранее сообщалось, что почти полмиллиона россиян заключили контракт с Минобороны РФ в 2025 году.