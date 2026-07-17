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Армия

Зеленский сообщил о повреждении объектов «Нафтогаза»

Зеленский: объекты «Нафтогаза» получили ощутимые повреждения при ударах РФ
Глеб Гаранич/Reuters

Объекты «Нафтогаза Украины» повреждены в результате российских ударов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Он рассказал, что в стране постоянно ведется работа по восстановлению энергетической инфраструктуры после российских ударов.

«Сегодня россияне вновь атаковали объекты «Нафтогаза» — к сожалению, есть ощутимые повреждения. Обсудили с премьер-министром, какие шаги нужны в таких условиях, и важно, чтобы, несмотря на постоянные российские атаки, мы реализовали все, о чем договаривались, для подготовки к зиме», — написал Зеленский.

В каких городах были повреждены объекты украинской госкомпании по добыче и переработке нефти и природного газа, президент не уточнил.

Утром Минобороны РФ сообщило, что прошедшей ночью ВС РФ продолжили атаковать порты на Украине, задействованные в снабжении ВСУ. В ведомстве уточнили, что под удары попали порты в Одессе и Черноморске, поражены критически важные логистические узлы, места производства дронов и склады горюче-смазочных материалов.

Ранее в Госдуме пообещали Украине полностью «оборвать» поставки оружия через Одессу.

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