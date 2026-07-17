Стало известно о попытках Киева достать российские запчасти для вертолетов и самолетов

Воздушные силы Украины через разведку пытаются получать запчасти российского производства, предназначенные для самолетов и вертолетов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ.

Как рассказали в ведомстве, Киев остро нуждается в ремонтной ресурсной базе для поддержания своих военных воздушных судов в боеспособном состоянии. Речь идет о вертолетах семейства «Ми», а также самолетах семейств «МиГ» и «Су».

«ВВС Украины <...> через возможности национальных разведывательных органов пытаются организовать получение авиационных изделий российского производства», — говорится в заявлении.

В ФСБ обратили внимание, что недавно в РФ был осужден гражданин страны, пытавшийся продать подшипники для воздушных судов украинскому предприятию «Мотор Сич». Его обвинили в государственной измене и назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы.

30 июня в Полтавской области Украины разбился военный вертолет Ми-8. Экипаж воздушного судна выполнял боевое задание по перехвату российских беспилотников, в этот момент и произошло крушение. В результате авиакатастрофы четыре человека — весь экипаж Ми-8 — получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее Вооруженные силы РФ уничтожили два украинских истребителя МиГ-29.